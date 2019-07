‘Blikje met plastic in de statiegeldregeling’

Ook drankblikjes moeten onder de statiegeldregeling vallen, omdat er een plastic laagje in zit. Daarvoor pleit onder meer milieuorganisatie Recycling Netwerk. De 1,58 miljard blikjes die jaarlijks in Nederland over de toonbank gaan, bevatten dus 1,58 miljard laagjes plastic, stelt Recycling Netwerk, en dat komt als zwerfafval in de natuur terecht.

Vijf milieuorganisaties (Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu, Plastic Soup Foundation, de Plastic Soup Surfer en Greenpeace) vroegen in april samen aan de regering om de blikjes op te nemen in de statiegeldregeling, of toch minstens die optie te voorzien. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) voelde daar niets voor. Ze blijft de statiegelddiscussie beperken tot plastic flesjes, stelt Recycling Netwerk.

De bewindsvrouw zelf laat weten dat ze flesjes inderdaad het eerst wil aanpakken. “Zoals veel (drank-)verpakkingen hebben ook blikjes een dunne plastic coating aan de binnenkant. De hoeveelheid plastic die daarvan in het milieu terechtkomt, is echter verwaarloosbaar als je dat vergelijkt met plastic flesjes.” De Kamer heeft eerder een voorstel voor statiegeld op blikjes verworpen, maar wel gevraagd om een actieplan tegen blikjes in het zwerfafval, stelt ze. “VNG en het bedrijfsleven pakken dit op als onderdeel van hun brede aanpak van het zwerfafval, omdat ze niet nog een apart plan willen. De voorbereiding voor de invoering van statiegeld op flesjes gaar ondertussen door.”

De Kamer bespreekt deze week Van Veldhovens wetsvoorstel voor statiegeld op grote en kleine plastic flesjes, dat van kracht wordt als het plan van het bedrijfsleven onvoldoende oplevert.