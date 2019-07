Een fietser is in de nacht van zondag op maandag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een politieauto op de Erasmussingel in Rotterdam. Dat meldt de politie op Twitter.

Over de ernst van de verwondingen van de fietser was nog niets bekend. De politie heeft laten weten dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het ongeval.