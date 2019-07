Nederland herdenkt en viert einde slavernij

Het einde van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen wordt maandagmiddag herdacht en gevierd in Amsterdam. De herdenking vindt plaats bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Minister Wouter Koolmees en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houden een toespraak.

Het is maandag 156 jaar geleden dat Nederland de slavernij formeel heeft afgeschaft. De herdenkingsceremonie begint om 13.15 uur. Ook de gevolmachtigde ministers van CuraƧao, Sint Maarten en Aruba en de ambassadeurs van Suriname, Ghana en Zuid-Afrika zijn aanwezig en er is een optreden van zangeres Berget Lewis. Na de bijeenkomst begint het Keti Koti festival, de viering van de afschaffing van de slavernij.

Vorige week werd bekend dat Amsterdam overweegt excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Een meerderheid van de gemeenteraad riep het stadsbestuur op dit volgend jaar op 1 juli te doen. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink gaf aan hier welwillend tegenover te staan. De gemeente gaat het komende jaar onderzoek doen naar de exacte rol van de hoofdstad in de slavernijgeschiedenis.