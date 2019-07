Nieuwe baas voor Filmfonds

Bero Beyer wordt 1 maart volgend jaar de nieuwe baas van het Nederlands Filmfonds. Hij volgt Doreen Boonekamp op, van wie de maximale benoemingstermijn in oktober verstrijkt.

Bero Beyer is sinds 2015 directeur van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), dat hij in januari 2020 voor de laatste keer zal leiden. Van 2013 tot 2015 werkte Bero Beyer al als consulent speelfilms voor het Filmfonds. Voor die tijd was hij met zijn productiebedrijf Augustus Film betrokken bij onder meer de speelfilms Rana’s Wedding, Paradise Now en Atlantic.

“Met Bero Beyer krijgt het Fonds een ervaren, kundige en bevlogen nieuwe directeur/bestuurder met grote artistiek-inhoudelijke en zakelijke kennis van film en een breed netwerk in de snel veranderende internationale filmsector”,aldus Laetitia Griffith van de Raad van Toezicht van het Filmfonds.

Het Filmfonds steunt de filmsector met onder meer subsidies en andere bijdragen.