Slavernijverleden herdacht in Amsterdam

Honderden mensen zijn in het Amsterdamse Oosterpark samengekomen om het slavernijverleden herdenken. Tijdens de bijeenkomst bij het Nationaal Monument Slavernijverleden sprak onder anderen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Hij zei dat hij het moeilijk vindt om woorden te vinden die recht doen aan het verleden en aan de pijn die het onderwerp nog steeds veroorzaakt. “Dit gezamenlijk verleden is voor veel Nederlanders nog onbekend”, aldus Koolmees. “Overal liggen stukjes slavernijverleden: in Suriname, op de Nederlandse Antillen, in deze stad Amsterdam en in mijn stad Rotterdam. De rederij Van Coopstad en Rochussen uit Rotterdam was de op een na grootste particuliere slavenhandelaar van Nederland.”

Het is maandag 156 jaar geleden dat Nederland de slavernij formeel heeft afgeschaft in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Na afloop van de bijeenkomst vindt in het park het Keti Koti Festival plaats, de viering van de afschaffing van de slavernij.