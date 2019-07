SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen is naar Turkije gereisd om SP-partijgenoot Murat Memis een hart onder de riem te steken. Ze wil het gemeenteraadslid uit Eindhoven steunen tijdens zijn zaak dinsdag.

Marijnissen noemt het onaanvaardbaar dat een Nederlandse volksvertegenwoordiger in Turkije wordt vastgehouden omdat hij gebruikt maakt van zijn vrijheid van meningsuiting. Marijnissen liet maandag weten dat ze in Antalya is aangekomen.