Taakstraffen geëist voor rellen intocht Sint

Tegen vier mannen die betrokken waren bij rellen rond de intocht van Sinterklaas in Eindhoven is maandag bij de rechtbank in Den Bosch tot 140 uur taakstraf geëist.

Tegendemonstranten ageerden op 17 november tegen een door de gemeente goedgekeurde demonstratie van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), die pleit voor het aanpassen van zwarte piet. Er werd met eieren, bananen, blikken bier en pepernoten gegooid naar de demonstranten en de politie. Verder is er gescholden, geschopt en gedreigd. Zeven demonstranten en een agent deden aangifte. Het fysieke letsel bleef beperkt.

De officier van justitie wil een veroordeling voor het plegen van openlijk geweld: “Wij rekenen het de verdachten aan dat een kinderfeest een zwart randje kreeg.”

Bij de politierechter in Den Bosch moeten in totaal vijftien verdachten voorkomen. Dat gebeurt maandag en woensdag. Die dag klinkt voor alle verdachten ook de uitspraak.

Eén van de mannen die heeft bekend dat hij twee eieren gooide, zei dat hij daar was, omdat hij het niet eens was met de plek op het Catharinaplein waar KOZP demonstreerde. “Zo dicht bij de kinderen.” Een andere verdachte noemde die plek langs de route van de intocht ‘provocerend’.

Advocaten stelden dat het geweld nogal meeviel of niet eens onder de wettelijke noemer openlijk geweld viel.

In de rechtbank was ook KOZP-voorman Jerry Afriyie aanwezig. Hij deed zelf aangifte. Afriyie zei dat verschillende demonstranten voor het eerst in hun leven demonstreerden. “Wij willen een feest dat voor alle kinderen toegankelijk en feestelijk is. Daar staan ze achter. Daarom besloten ze hun eerste demonstratie met ons te doen” Bij de rellen moest de politie mensen van KOZP in veiligheid brengen.

De mannen kregen van de gemeente allemaal al een verbod om bij de sinterklaasintocht te zijn.