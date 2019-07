10 jaar cel voor doodslag in Gooise villa

Een 23-jarige man uit Rotterdam heeft tien jaar cel gekregen voor het doden van een jonge vrouw in een villa in Hilversum. Dat bepaalde de rechtbank in Lelystad dinsdag.

Het 22-jarige slachtoffer werd op 9 juli vorig jaar naakt en dood aangetroffen in de woonkamer van de villa. Ze was 27 keer in haar lichaam gestoken. Zeker zes steken daarvan waren dodelijk, zo bleek op de zitting twee weken geleden. De 23-jarige Kelvin M. en de vrouw hadden een prille relatie. Dat M. uit zelfverdediging handelde, zoals hij zelf verklaarde, achtte de rechtbank niet bewezen. Evenmin vonden de rechters bewezen dat hij het plan had haar te doden.

Het Openbaar Ministerie had om 18 jaar cel wegens moord gevraagd.