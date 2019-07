CDA wil verbod op recreatief lachgasgebruik

Het recreatief gebruik van lachgas moet landelijk verboden worden. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) moet met een wet komen, vindt het CDA.

Recreatief lachgas lijkt in de lift te zitten. Volgens verslavingsinstantie Jellinek is het sinds enkele jaren weer populair in het uitgaanscircuit. Door het gas vanuit een ballon in te ademen ervaren gebruikers een korte roes. Door gebruik kan er een zuurstoftekort in de hersenen ontstaan.

Veel gemeenten en festivals sorteerden de laatste tijd al voor op een eigen verbod, en de roep om een landelijk verbod klinkt ook. “Die oproep wil ik graag onderstrepen”, zegt CDA-Kamerlid Anne Kuik. “De negatieve gevolgen van het grootschalige gebruik van de partydrug worden steeds vaker zichtbaar in de samenleving.”

Het gas wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie. De patronen worden onder meer gebruikt in slagroomspuiten. Het CDA wil daarmee wel rekening houden, benadrukt de partij. Daarbij kan worden gedacht aan een vergunningenstelsel.