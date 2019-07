De toekomst is sociaal en duurzaam ondernemen

Steeds meer bedrijven ondernemen met een maatschappelijke missie. Voor deze bedrijven gaat het niet om geld verdienen, maar om een oplossing te vinden voor een maatschappelijk probleem. Onlangs hebben wij van van Nieuws.nl een video interview gedaan met Willemijn Verloop over haar werk voor Social Enterprise NL.

Bijna 25 jaar geleden is ze War Child begonnen en inmiddels houdt ze zich voornamelijk bezig met sociaal ondernemerschap. Wij willen met Nieuws.nl, dat zich richt op Nederlands nieuws, ons ook gaan richten op duurzaam ondernemen en mensen die met hun werk een maatschappelijke bijdrage leveren. Wat maakt Nederland tot een van de succesvolste handelslanden ter wereld? En hoe blijven we groots in een sterk globaliserende wereld? Op die vragen gaan wij proberen een antwoord te geven door betrokken ondernemers te interviewen die sociaal en duurzaam ondernemen.

Naast haar werk voor Social Enterprise NL, een landelijk platform voor sociaal ondernemers, investeert Willemijn en haar team met Social Inventures in verschillende sociale ondernemingen om hen te helpen hun impact en groei nog groter te maken. Een aantal van hen gaan wij de komende tijd in de spotlight zetten.