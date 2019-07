Digital marketing agency LEQUAL uit Amsterdam overgenomen door Happy Horizon

Happy Horizon, een groep van gespecialiseerde bureaus op het gebied van data & strategie, content & creatie, ICT & webdevelopment en media & campaignmanagement, heeft digital marketing agency LEQUAL uit Amsterdam overgenomen. Het aantal bureaus dat onder Happy Horizon (https://happyhorizon.com/) valt komt daarmee op 12. In totaal telt de groep ruim 220 specialisten, verdeeld over vestigingen in Eindhoven, Amsterdam, Apeldoorn, Nistelrode en Berlijn.

Groeien door gerichte overnames

CEO Walter van de Wege: “Met de overname van LEQUAL voegen we zowel een aantal mooie klanten als een team van jonge talenten aan onze groep toe. Daarnaast waren we op zoek naar een Amsterdamse basis om onze groeiende groep klanten in die regio ook optimaal te kunnen bedienen. Na een participatie in EEN Media Group en de overname van DigiMonks (beide met kantoren in Amsterdam), past de overname van LEQUAL perfect bij onze ambitie om binnen enkele jaren tot de top van onafhankelijke Nederlandse bureaugroepen te behoren.”

Alle kansen kunnen benutten en kwaliteit borgen

Rick Burgers, de jonge oprichter van LEQUAL, blijft binnen Happy Horizon aan als managing director van LEQUAL. “Als LEQUAL groeien we snel. Dat komt o.a. door de kwaliteit die we bieden. Dat willen we natuurlijk borgen. Daarnaast zien we veel kansen in de markt. Dankzij de aansluiting bij Happy Horizon kunnen we doorgroeien én onze kwaliteit bewaken. Bovendien kunnen we vanaf nu onze huidige en toekomstige klanten toegang tot een breder pakket aan specialismen bieden. En dat betekent dat we nog beter kunnen meebouwen aan hun resultaat. Kortom: een win-win situatie die we de aankomende jaren samen verder gaan invullen”.

Breed pakket aan (online) specialismen

Happy Horizon biedt een breed pakket aan online en offline specialismen voor een zeer divers klantportfolio. Van data en strategie, branding en klant- en merkactivatie tot lead generatie en emailmarketing. En van storytelling, app- en webdevelopment en ontwikkeling van softwareapplicaties tot social media marketing en healthcare marketing. Van de Wege: “We zijn een bijzonder resultaatgedreven groep en dan is het fijn dat je alle relevante specialismen zelf in huis hebt. Voor zowel onze huidige klanten als de klanten van LEQUAL kunnen we scherp sturen op optimale resultaten.”