Ollongren wil uitleg van Limburg over baantjes

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de commissaris van de Koning in Limburg om opheldering gevraagd, naar aanleiding van berichtgeving over het toekennen door het provinciebestuur van baantjes aan ex-politici. Ollongren wil onder meer weten of er regels of wetten zijn overtreden, en waarom Limburg een regel die andere provincies hanteren tegen draaideurgedrag heeft geschrapt.

De dagbladen NRC en De Limburger pakten vorige week breed uit met een onderzoek naar de manier waarop Limburg ex-politici aan betaalde klussen helpt. Daarbij werden aanbestedingsregels overtreden en de gedragscode bestuurlijke integriteit geschonden, aldus de kranten.

Ollongren heeft gouverneur Theo Bovens om een officiƫle reactie gevraagd. Vooruitlopen op stappen vanuit Den Haag wil de minister niet. Ze wijst erop dat het provinciebestuur de Zuidelijke Rekenkamer vorige week heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar de benoemingen. De provincie is in eerste instantie verantwoordelijk, aldus Ollongren.