Relschoppers melden zich bij politie

Drie supporters van FC Den Bosch hebben zich bij de politie gemeld omdat ze mogelijk betrokken waren bij rellen na afloop van de wedstrijd tussen hun club en Go Ahead Eagles eind mei. Enkele supporters hebben via hun advocaat laten weten zich ook bij de politie te gaan melden.

De politie had de relschoppers vorige week gemaand om zelf naar de politie te stappen, anders zouden opnames van de ongeregeldheden gepubliceerd worden waarop de verdachten herkenbaar in beeld zijn. De relschoppers kregen tot donderdag de tijd zich te melden. De politie publiceerde al foto’s waarop Den Bosch-supporters onherkenbaar zijn gemaakt.

De ME greep na de wedstrijd in toen supporters zich tegen aanhangers van Go Ahead Eagles keerden. Vervolgens kreeg de politie zelf te maken met “grof geweld”: relschoppers bekogelden agenten met stenen, fietsen en stukken hekwerk. Vier mannen werden toen al aangehouden.