Schiphol werkt gestrande bagage weg na storing

Door een storing in een deel van het bagagesysteem zijn zaterdag op Schiphol een paar duizend koffers achtergebleven. Volgens de luchthaven is de helft van de bagage inmiddels nagestuurd aan de reizigers en wordt met man en macht gewerkt om de rest weer bij de rechtmatige eigenaar terug te krijgen.

Hoewel de storing op dezelfde dag weer was verholpen, heeft het oponthoud volgens Schiphol geleid tot een sneeuwbaleffect in het proces, waardoor veel bagage bleef liggen.

“Naast onze bagagemedewerkers zetten we hier ook kantoorpersoneel voor in”, staat in een verklaring op de website. “We vinden het buitengewoon vervelend voor reizigers die dit raakt. We raden reizigers met achtergebleven bagage aan om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.”