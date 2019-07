SP-raadslid Memis in Turkije vrijgesproken

Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis is dinsdag in Turkije vrijgesproken. Dat heeft SP-leider Lilian Marijnissen gemeld. Ze was bij de rechtszaak in Antalya aanwezig.

“Yes!! Goed nieuws uit Turkije: Murat Memis is vrijgesproken!”, twitterde ze met een foto van haar en Memis.

Memis werd op 30 april tijdens een vakantie met zijn familie in Turkije opgepakt en mocht sindsdien het land niet meer verlaten. Hij werd verdacht van lidmaatschap van de Koerdische terroristische organisatie PKK, maar die aanklacht heeft de aanklager laten vallen.

De SP’er werd daarna alleen nog verdacht van propaganda voor een terroristische organisatie, aldus de NOS. Daar is hij door de rechter van vrijgesproken. Memis mag nu naar huis.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) laat weten blij te zijn met de uitkomst van de rechtszaak. “Dit is een voortvarend einde aan een Turkse juridische procedure; Nederland blijft zich onverkort achter de schermen inspannen voor soortgelijke gevallen. De Nederlandse ambassadeur was bij de zitting aanwezig.”