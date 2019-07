Concerten Rieu: 30 miljoen voor Maastricht

De concerten van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht leveren de stad jaarlijks ruim 30 miljoen euro op. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente, gedaan door Zuyd Hogeschool in samenwerking met André Rieu Productions.

Vorig jaar kwamen bijna 153.000 mensen naar de concerten, van wie de helft uit Nederland en de rest vooral uit België, Duitsland en Engeland. De muziekliefhebbers besteedden hun geld grotendeels aan hotels, winkels, horeca en andere dagbestedingen. Rieu investeert nog eens een half miljoen aan onder meer productie en lokale marketing.

“Niemand hoeft nog te twijfelen aan het belang van Rieu voor Maastricht, als er überhaupt nog iemand was die dat deed”, aldus de Maastrichtse wethouder John Aarts.

Rieu en zijn orkest starten donderdag met hun concertenreeks op het Vrijthof. In totaal zijn er tot en met 21 juli twaalf concerten. Dit jaar geeft Rieu voor het vijftiende jaar op rij zijn traditionele zomeravondconcerten op het Vrijthof.