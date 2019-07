Kamer positief over uitspraak Raad van State

De Tweede Kamer reageert positief op de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning in Groningen. De RvS oordeelt dat de gaskraan dit gasjaar niet verder dicht hoeft, maar dat de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes de komende jaren wel meer moet doen om de gaswinning af te bouwen.

“Een verstandig besluit”, vindt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. “Voor de Groningers is het van belang dat duidelijk is dat de afbouw zo snel mogelijk gebeurt. Daarnaast moeten we blijven zorgen dat we niet ineens zonder gas komen te zitten, zolang er onvoldoende alternatieven zijn.” Het is volgens Yesilgöz een goede zaak dat de Raad van State om betere toelichting vraagt over hoe Wiebes snellere afbouw van de gaswinning wil realiseren.

Volgens oppositiepartij SP is het “echt groot” dat de RvS opnieuw een gasbesluit heeft vernietigd. “Aan de ene kant voel ik enorme opluchting”, zegt Kamerlid Sandra Beckerman. “Tegelijkertijd is het heel jammer dat dit geen consequenties heeft.” Beckerman wil Wiebes via een motie oproepen direct actie te ondernemen.

Ook het CDA wil dat de minister werk maakt van de uitspraak. “Er moet duidelijker gecommuniceerd worden naar onze inwoners over hoe de gaswinning verder naar beneden gaat”, zegt CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Tom van der Lee (GroenLinks) spreekt van een terechte uitspraak. Het oordeel van de RvS is volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer “gênant” voor Wiebes.