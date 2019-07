‘Meer geld nodig tegen mensenhandel’

Het kabinet moet meer geld uittrekken in de strijd tegen mensenhandel. Dat vinden de SP, GroenLinks en de PvdA, die daartoe woensdag in debat zullen oproepen. Ze weten zich gesteund door onder meer de vier grootste gemeenten (G4) en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

Het harder aanpakken van mensenhandel maakt deel uit van het regeerakkoord. Maar volgens de linkse oppositiepartijen is er meer geld nodig om de ambities waar te maken. “We moeten eerlijk zijn en concluderen dat extra investeringen nodig zijn om deze moderne vorm van slavernij beter te bestrijden”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Volgens hem moeten er miljoenen euro’s bij.

De vier grote gemeenten – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – vinden ook dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (die gaat over migratie en asiel) boter bij de vis moet leveren, om het programma Samen tegen Mensenhandel een succes te maken . “Het programma beschrijft een aantal actielijnen, echter grotendeels zonder financiĆ«le middelen”, schrijven de G4.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is blij met de gestelde doelen, maar zei in mei al dat de effecten van alle plannen niet goed meetbaar zijn. “Met alleen ambitieuze plannen is nog geen slachtoffer geholpen en geen dader gestopt”, benadrukte rapporteur Herman Bolhaar. “Daarom moet de komende jaren veel aandacht worden besteed aan goede uitvoering van het voorgenomen beleid.”