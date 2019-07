OM eist boete van 5000 euro van Geert Wilders

Geert Wilders moet voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak een geldboete van 5000 euro krijgen. Dat eiste het Openbaar Ministerie woensdag in het hoger beroep tegen de PVV-voorman. Volgens het OM heeft Wilders met zijn gewraakte uitspraak aangezet tot haat en discriminatie. Wilders noemt de strafeis “ongelooflijk”. Vrijspraak is volgens hem de enige juiste uitspraak.

In eerste aanleg werd door het OM ook een geldboete van 5000 euro geëist. De rechtbank achtte de PVV-voorman destijds wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde hem geen straf op. Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep.

De politicus wordt vervolgd omdat hij in 2014 zijn aanhangers tijdens een toespraak liet roepen dat ze “minder Marokkanen” wilden en zei dat hij dat zou gaan regelen. Volgens het OM was de speech van Wilders “doordacht en gepland”. “Hij heeft bewust gekozen voor de woorden ‘minder Marokkanen’ en niet voor ‘minder criminele Marokkanen’”, zei de advocaat-generaal.

Wilders stelde zijn publiek tijdens de bijeenkomst op 19 maart 2014 drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en tenslotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder ‘Minder! Minder! als antwoord op deze vragen. Hiermee zet de politicus volgens het OM aan tot haat. “Het sloganachtig karakter van de speech, uitgedragen in verkiezingstijd met veel retorische stijlfiguren, de interactie met de zaal en het gebruik van de media dragen daartoe bij.”

Vrijheid van meningsuiting is volgens de advocaat-generaal een belangrijk goed en het debat mag scherp worden gevoerd. Maar: “Vrijheid van meningsuiting is geen onbeperkte vrijbrief”.

In een reactie na de eis liet Wilders zijn ongenoegen horen. “Ik had hier sowieso niet moeten staan. Zo veel weggegooide tijd en geld. Ik word al vijf jaar van mijn werk gehouden hierdoor, ga echte boeven vangen”, aldus de PVV’er.

Het gerechtshof in Den Haag – voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol – heeft in totaal twaalf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling. In september krijgt de advocaat van Wilders de kans om te reageren op de strafeis. De uitspraak staat gepland op 11 oktober.