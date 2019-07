Ov-chipkaart mogelijk in 2023 afgeschaft

De ov-chipkaart wordt mogelijk in 2023 afgeschaft. De techniek veroudert, en is bovendien relatief duur, laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten aan de Tweede Kamer. De afschaffing hangt wel af van hoe snel nieuwe betaalmethoden succesvol kunnen worden ingevoerd.

In het huidige systeem moeten reizigers saldo op de ov-chipkaart zetten, andere manieren van betalen zijn niet mogelijk. “Daarom is, in het belang van de reiziger, de voorkeur uitgesproken voor een eigentijds betaalsysteem.” In de toekomst moeten reizigers bijvoorbeeld kunnen betalen met hun bankpas, of mobiele telefoon, schrijft Van Veldhoven. “Uiteraard blijft anoniem reizen, dus zonder account, ook mogelijk.”

Van Veldhoven hoopt dat in 2021 de nieuwe betaalmethoden landelijk kunnen worden ge├»ntroduceerd. “Zodat uiterlijk in 2023, wanneer gebleken is dat de nieuwe betaalwijzen voldoen, de techniek achter de ov-chipkaart uitgezet kan worden.”