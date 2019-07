Raad van State vernietigt gasbesluit

De Raad van State heeft opnieuw een gasbesluit van het kabinet vernietigd. Maar de voor dit jaar geplande gaswinning mag wel doorgaan, oordeelt de hoogste bestuursrechter.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stond voor dit jaar toe dat er 19,4 miljard kubieke meter uit het Groninger gasveld wordt gehaald. Dat is al een stuk minder dan voorheen, maar voor onder meer de provincie Groningen, 19 gemeenten uit de regio en belangenclub Groninger Bodembeweging ging dat niet ver genoeg.

De Raad van State vindt vooral dat Wiebes niet goed onderbouwt waarom hij de winning in de komende gasjaren niet sneller kan beperken. In het huidige gasjaar 2018-2019 heeft de minister wel genoeg oog gehad voor “het veiligheidsbelang van de Groningers en de leveringszekerheid”. Verder is er genoeg waarde gehecht aan het kabinetsbesluit de gaswinning uiteindelijk te beĆ«indigen.

Maar op de lange termijn moet de minister meer duidelijkheid geven over hoe hij een einde wil maken aan de gaswinning. Volgens de Raad van State moet er vooral meer duidelijkheid komen over de vraag naar gas van de industriƫle grootverbruikers en de glastuinbouw en over de export naar het buitenland.