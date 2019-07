SP’er na vrijlating onthaald in Eindhoven

SP-raadslid Murat Memis, die vastzat in Turkije, is woensdagavond teruggekeerd in zijn woonplaats Eindhoven. Hij werd er feestelijk onthaald op het plein voor de Catharinakerk in de Brabantse stad. Als eerste omhelsde hij daar zijn moeder.

Memis werd op 30 april opgepakt toen hij met zijn familie op vakantie was in Turkije. Hij zat enkele dagen in de cel, en vervolgens kon hij Turkije niet uit. Zijn paspoort was ingenomen. Dinsdag sprak een rechter hem vrij van de verdenking een Koerdische terroristische organisatie te steunen. Er zou een fout staan in de tenlastelegging.

Memis landde woensdagmiddag samen met SP-partijleider Lilian Marijnissen op vliegveld Düsseldorf om van daaruit naar Eindhoven te rijden. In Eindhoven wachtten zo’n honderd mensen hem op, onder wie leden van bijna alle plaatselijke politieke partijen. “Ik moet emotioneel alles nog verwerken”, zei Memis. “Het voelt heerlijk om weer thuis te zijn.”

De bijeenkomst duurde maar kort, want Memis wilde snel naar huis om zijn kinderen te begroeten.