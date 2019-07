Sterren Nationale Ballet maken familiefilm

Sterdanseressen van Het Nationale Ballet Igone de Jongh en Michaela DePrince werken vanaf heden mee aan Coppelia, een familiefilm waarin ballet en animatie worden gecombineerd. Ook Daniel Camargo, eerste solist bij Het Nationale Ballet, en de voormalige ster van het Bolshoi Ballet en The Royal Ballet Irek Mukhamedov doen mee.

De Britse ballet- en televisiester Darcey Bussell, in zijn land erg bekend van een danswedstrijd op televisie, en verder presentator, danser en acteur Jan Kooijman krijgen ook een aandeel. Kooijman, ooit danser bij Scapino, vertolkt de rol van kapper.

Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet, maakte volgens zijn woordvoerder de choreografie voor de film, die 2020 in de bioscoop moet komen. Brandsen bewerkte in 2008 al een 19e-eeuws ballet naar het verhaal Coppelia van de Duitse schrijver Ernst Hoffmann. Hij gaf ook een moderne invulling aan het verhaal zelf.

In het moderne sprookje Coppelia wordt de prille liefde tussen Zwaantje en Frans bedreigd door de wonderschone Coppelia. Zij is de schepping van dr. Coppelius, een plastisch chirurg, die in zijn ‘schoonheidssalon’ karaktereigenschappen van mensen steelt.

Een internationaal team van ontwerpers en ‘animatoren’ is aangetrokken voor de film die wordt geregisseerd door de Brit Jeff Tudor en de Vlamingen Steven de Beul en Ben Tesseur. Coppelia wordt geproduceerd door het Amerikaans-Nederlandse Submarine, het Brits-Nederlandse 3 minutes West, het Belgische Lunanime en het Duitse MotionWorks, en in de Benelux uitgebracht door Periscoop Film.