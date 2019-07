Tientallen tips over dode vrouw in Westdorpe

De politie heeft nog eens 22 tips binnengekregen over de vrouw die 22 juni dood werd gevonden in een weiland in het plaatsje Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen). De tips volgden op een uitzending van Opsporing Verzocht, waarmee de politie hoopt haar identiteit te kunnen vaststellen.

Eerder kwamen al 95 tips over de zaak binnen, maar die leidden geen van alle naar de identiteit van het slachtoffer. Ze is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen en werd naakt gevonden op enkele meters van de Belgische grens.

Het gaat om een blanke vrouw van tussen de 50 en 65 jaar met kort rossig haar en een normaal postuur. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang. Haar identiteit achterhalen wordt bemoeilijkt doordat ze geen kleren of sieraden droeg en geen tatoeages had, stelt de politie.