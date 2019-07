Werkstraffen geëist om wangedrag militairen

Het Openbaar Ministerie heeft tegen vijf (oud-)militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen werkstraffen geëist van 40 tot 240 uur. De aanklagers hielden het vijftal dinsdag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem verantwoordelijk voor stelselmatige mishandelingen, bedreiging en vernederingen van drie andere militairen. Dat zou zijn gebeurd in de eerste helft van 2013, toen ze allen gelegerd waren in de Oranjekazerne.

Een van de drie slachtoffers kwam in 2017 via de media naar buiten met zijn verhaal, enkele maanden nadat hij aangifte had gedaan tegen zijn kwelgeesten. Hij had lang getwijfeld om naar de politie te stappen, omdat hij nog loyaliteit voelde, zich schaamde en omdat hij bang was voor represailles. Daarna deden nog twee anderen aangifte. De drie oud-militairen vielen buiten de groep en schetsten in hun verklaringen een beeld van buitensporig gedrag binnen de eenheid.

Zo zou de eerste aangever bijna dagelijks zijn geslagen, geschopt, gepest en getreiterd en was er volgens het OM sprake van vernedering en militaire aanranding. Dan plasten ze groepsgewijs over hem heen als hij in bed lag of onder de douche stond. Ook werd bij nieuwelingen soms een duim in de anus gestoken. Een ander ritueel was om met ontblote billen op iemands gezicht te zitten, die daarbij werd vastgehouden door anderen.

Het OM besloot vijf verdachten te vervolgen, van wie drie het leger inmiddels hebben verlaten. Ze zijn tussen de 26 en 40 jaar en komen uit Volendam, Zevenbergen, Hoofddorp, Noordwijk en Odiliapeel. Allen hebben de beschuldigingen volop tegengesproken op de zitting in mei.

De officieren van justitie spraken van militair onwaardig gedrag, terwijl aan militairen hoge eisen mogen worden gesteld. Ook omschreven ze de brigade als een “geheel ontspoorde eenheid”, waarvan de leiding nog steeds niet overtuigd lijkt van de misstanden.