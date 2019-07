Zorgcentrum Tilburg ontruimd na kleine brand

Door een kleine brand waarbij veel rook is vrijgekomen is een zorgcentrum aan de Wandelboslaan in Tilburg ontruimd. De veiligheidsregio meldt dat de brand uit is en dat er geen gewonden zijn gevallen. Alle 26 bewoners zijn elders opgevangen.

In het pand van de Vereniging Welzijn West brak rond 22.55 uur dinsdagavond brand uit, waardoor het hele pand vol rook kwam te staan. De brandweer had de brand snel onder controle, maar besloot vanwege de rook te ontruimen. De brandweer controleert het pand.