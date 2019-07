Eerste zitting 10 verdachten Telegraaf-aanslag

Tien verdachten worden donderdag in de rechtbank in Amsterdam verwacht vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam vorig jaar zomer. Op dinsdag 26 juni reed een bestelauto opzettelijk door de glazen pui van het gebouw van de krant. Daarna stak de bestuurder meegenomen jerrycans met benzine in brand waardoor een explosie en brand ontstond.

Het is de eerste openbare zitting in deze zaak. De verdachten, van wie er negen in voorarrest zitten, zijn tussen de 20 en 27 jaar, voornamelijk uit Amsterdam. Onder de verdachten zou ook de vermeende bestuurder zijn. De verdachten zouden hebben meegeholpen met de voorbereiding dan wel de uitvoering van de aanslag, waarvan beelden bestaan.

Enkele verdachten zouden behoren tot een criminele organisatie die zich bezighield met de diefstal van snelle auto’s. Ze zouden die tijdelijk in garageboxen stallen om ze aan criminelen te leveren. De verdachten werden in april opgepakt.

Politie en justitie vermoeden dat de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi achter de aanslag zit. De Telegraaf liet eerder weten een verband te zien tussen de aanslag en de berichtgeving over de zogeheten Mocro-maffia en liquidaties in de onderwereld.