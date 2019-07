Holleeder in beroep tegen levenslange celstraf

Willem Holleeder gaat in hoger beroep tegen zijn levenslange gevangenisstraf. Zijn advocaat Sander Janssen ziet daar nog “mogelijkheden en kansen”, liet hij na afloop van het vonnis weten. “Hoger beroep is onvermijdelijk en dat is het altijd geweest.”

“Ze hebben er helemaal niets van begrepen”, zo reageerde Holleeder volgens Janssen op de uitspraak.

Holleeder (61) werd donderdag veroordeeld tot levenslang voor het geven van opdrachten voor vijf liquidaties. Direct na afloop van de voor hem vernietigende uitspraak schreef Holleeder in zijn cel in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp een korte verklaring, die Janssen voorlas aan de pers. Holleeder zegt daarin dat hij altijd heeft gezegd dat een “ongekende mediacampagne” van zijn zussen en enkele journalisten “zijn effect niet zou missen”. Ook ontkent hij dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het geven van opdrachten voor liquidaties.

Janssen vindt het vonnis “op onderdelen verbazend en verontrustend”, omdat de rechtbank volgens hem heeft aangegeven dat zij niet ge├»nteresseerd is in de gang van zaken in het criminele milieu in de voor de zaak-Holleeder relevante periode. De raadsman heeft daar in de verdediging van Holleeder veel aandacht aan geschonken, omdat de verhoudingen volgens Holleeder anders lagen dan justitie doet voorkomen.