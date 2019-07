Kamer: kijk op Prinsjesdag naar loonstijging

Het kabinet moet in de aanloop naar Prinsjesdag kijken of cao-lonen genoeg omhoog zijn gegaan. Een voorstel van de linkse oppositie hierover is Kamerbreed aangenomen.

GroenLinks, PvdA en de SP willen dat premier Mark Rutte daad bij het woord voegt na zijn uitspraken dat hij de toegezegde lastenverlichting voor het bedrijfsleven wil tegenhouden als werkgevers de lonen niet omhoog gooien. Rutte deed deze uitspraak op het VVD-festival in juni.

Hoewel VVD noch kabinet een deadline wil verbinden aan het dreigement, roept de volledige Kamer het kabinet op om de cao-loonontwikkelingen en onderzoek van het Centraal Planbureau onder de loep te nemen in aanloop naar Prinsjesdag. Als de lonen niet genoeg omhoog zijn gegaan, moet de voorziene lastenverlichting worden heroverwogen in de financiƫle plannen voor volgend jaar, die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.