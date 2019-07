Levenslang voor Holleeder wegens liquidaties

De rechtbank in Amsterdam heeft Willem Holleeder donderdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wegens het geven van opdrachten voor vijf liquidaties. De rechtbank acht alle beschuldigingen tegen Holleeder bewezen en noemde hem een man die “gewetenloos en onverschillig beschikte over leven en dood”. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist.

Volgens de rechtbank staat ook vast dat Holleeder (61) een voorname rol heeft gespeeld in een misdaadorganisatie, samen met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis. De bende had het uit de weg ruimen van mensen tot doel.

Holleeder heeft altijd ontkend dat hij iets met de moorden te maken heeft. Zijn advocaten hadden vrijspraak bepleit, omdat het bewijs ontbreekt. Maar volgens de rechtbank doemt uit het enorme onderzoek het beeld op van een man met wie het “van kwaad tot erger” ging. “U was een crimineel die omging met andere criminelen en leefde in een criminele wereld. Uw leven werd bepaald door geldzucht, machtslust en gewelddadigheden.”

Volgens de rechtbank kon Holleeder, in voorarrest sinds december 2014, lang buiten schot blijven omdat hij als opdrachtgever voor moorden afstand hield tot de uitvoerders en “angst zaaide en misinformatie verspreidde”. De rechtbank noemde het verder “verontrustend” hoe Holleeder “met excessief geweld” zaken naar zijn hand kon zetten en zo kon doordringen tot de bovenwereld.