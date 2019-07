NPO bedankt Amsterdam voor interesse

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft begrip voor het besluit van de gemeente Amsterdam om af te zien van het voornemen volgend jaar gaststad te zijn van het Eurovisiesongfestival. Dit zegt een woordvoerder van de NPO.

“We hebben alle begrip voor de afwegingen die in de stad zijn gemaakt”, reageert de NPO. “Een geschikte locatie is namelijk een van de belangrijkste voorwaarden voor het organiseren van het Eurovisiesongfestival. We willen Amsterdam bedanken voor de interesse en de energie die ze hebben getoond in de afgelopen periode en gaan ervan uit dat het Eurovisiesongfestival ook in Amsterdam mee zal worden gevierd.”

Woensdag 10 juli is de deadline voor het inleveren van de bidbooks. De NPO, die het festival organiseert met AVROTROS en NOS en de European Broadcasting Union (EBU), laat weten uit te kijken naar de plannen van de overige steden en regio’s om het evenement naar zich toe te halen. Op dit moment zijn dat Arnhem, Den Bosch, Maastricht/Limburg, Rotterdam en Utrecht.

In augustus zal naar verwachting de gaststad worden bekendgemaakt.