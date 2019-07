OM: link aanslag Telegraaf en moorden

Zeker twee van de tien mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf vorige zomer, zijn volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken bij twee geruchtmakende liquidaties. Het gaat om de ‘vergismoord’ in januari 2018 in een buurthuis in Amsterdam op de onschuldige 18-jarige Mohammed Bouchikhi en het doodschieten op straat van een vader en zoon in Zoetermeer in april 2017.

Het OM heeft sterke aanwijzingen dat Bilal el H. en Nabil D. de auto’s leverden die hierbij werden gebruikt, zeiden de officieren van justitie donderdag tijdens de eerste inleidende zitting in Amsterdam. Het tweetal gaf volgens het OM leiding aan een organisatie die zich bezighield met de diefstal van snelle auto’s, meestal zwarte BMW’s, om ze te leveren aan criminelen. Om ze tijdelijk ergens te stallen, regelde een andere verdachte garageboxen. Een katvanger die hij gebruikte, kreeg daar inmiddels een taakstraf voor.

Ook zouden de twee samen ernstige misdrijven hebben voorbereid, onder meer de aanslag op De Telegraaf in de nacht van 26 juni. Daarbij werd met een op 22 juni in Amsterdam gestolen kleine bestelauto de pui van het gebouw geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto waarin jerrycans met benzine lagen in brand. De vlammen waren zeker 8 meter hoog, zo is te zien in een videoreconstructie die werd getoond in de rechtszaal.

In de reconstructie geeft het OM een weergave van de avond voor de aanslag, met de route van de bestelauto en een vluchtauto, een zwarte gestolen Audi uit Belgiƫ. Ook de getapte gesprekken en appjes die zes verdachten elkaar onderling sturen, zijn te horen en zien.

Het OM denkt dat El H. en D. leidend waren bij de aanslag op de krant, waarbij “de persvrijheid letterlijk geweld is aangedaan”. Niet duidelijk werd wie het bestelbusje bestuurde. Hoewel in de uren ervoor regelmatig onderling contact is, blijft het stil vlak voor, tijdens en na de aanslag. De meeste verdachten beroepen zich in het onderzoek op hun zwijgrecht, aldus de aanklagers.

Acht van de tien verdachten verschenen op de zitting. El H. was er niet.