Ook minister Bruins naar WK-finale vrouwen

Ook sportminister Bruno Bruins zit zondag op de tribune als de Nederlandse voetbalsters aantreden voor de finale van het wereldkampioenschap. Eerder was al bekend geworden dat het Oranjeteam wordt aangemoedigd door onder anderen koning Willem-Alexander.

Oranje treft in het Parc OL in Lyon de Amerikaanse vrouwen, die hun wereldtitel willen prolongeren. Het Nederlands elftal van bondscoach Sarina Wiegman versloeg woensdag Zweden en bemachtigde zo een plaats in de eindstrijd.

Premier Mark Rutte is er zondag hoogstwaarschijnlijk niet bij. Of nog andere bewindslieden de WK-finale bijwonen, is nog onduidelijk.