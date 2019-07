Oranjeleeuwinnen zijn door naar de finale

De Oranjevrouwen zijn voor het eerst in de historie doorgedrongen tot de finale van het WK. In het Parc Olympique Lyonnais werd Zweden na een zinderende uitputtingsslag in de verlenging met 1-0 verslagen door een treffer van Jackie Groenen. Zondag wacht in de finale de nummer één van de FIFA-wereldranglijst; de Verenigde Staten.

Eén wijziging voerde bondscoach Sarina Wiegman door in haar basiself voorafgaand aan de halve finale tegen Zweden. In de verlenging nam Nederland vanaf het begin af aan de touwtjes stevig in handen. Leek de tank bij de Zweedse speelsters wel zo’n beetje leeg, de OranjeLeeuwinnen hadden ergens nog een extra vaatje brandstof gevonden. De beloning volgde al in de eerste helft van de verlenging. Met een perfecte uithaal in de verre hoek liet Jackie Groenen de Zweedse doelvrouw kansloos.

De zo vurig gewenste treffer plaatste Oranje in een zetel. Een zetel die het niet meer verliet in het vervolg van de verlenging. Geen moment kwamen de vrouwen van Wiegman werkelijk in de problemen, waardoor het zich kan opmaken voor de belangrijkste wedstrijd ooit in de historie van het vrouwenvoetbal; de finale van het WK, aanstaande zondag om 17 uur tegen de Verenigde Staten. Wat een prestatie!

Bron: www.onsoranje.nl