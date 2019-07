Peter R. de Vries: mooi en goed vonnis

Peter R. de Vries sprak donderdag in de strafzaak tegen Willem Holleeder van “een mooi en goed vonnis”. De misdaadverslaggever was in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, waar de rechtbank uitspraak deed.

Dat Holleeder op alle punten schuldig werd verklaard, was ook voor De Vries een verrassing. “Dit had ik niet verwacht. De rechtbank is ver gegaan”, zei hij.

De Vries speelde in het strafproces een belangrijke rol. Hij hielp Holleeders zussen contact te leggen met justitie toen ze besloten belastende verklaringen tegen hun broer te gaan afleggen. Gedurende de strafzaak zelf trad hij op als getuige. Begin dit jaar kwam hij op de proppen met de opname van een gesprek dat hij met Holleeder voerde toen die in 2011 in de gevangenis zat.

Op de tape wordt onder meer gesproken over Stanley Hillis en Dino Soerel, met wie Holleeder volgens de rechtbank samen de misdaadbende vormde die mensen uit de weg liet ruimen.