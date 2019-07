Publiek kijkt mee met lot Holleeder

Zo’n 35 mensen keken donderdag via een speciale videoverbinding in de rechtbank aan de Amsterdamse Parnassusweg hoe Willem Holleeder tot levenslang werd veroordeeld. Ze mochten niet naar binnen in de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Osdorp, maar hadden op deze manier toch nog zicht op de rug van de crimineel die zijn lot tijdens een uur durende uitspraak te horen kreeg.

Op een beeldscherm waren vanuit twee verschillende cameraopstellingen Holleeder, zijn advocaten, de rechters en de officieren van justitie te zien. In een andere zaal keken rechtbankmedewerkers mee.

Na afloop werd gelachen toen Holleeder zich omdraaide richting het applaus dat opging in de bunker. “Ik had niet verwacht dat hij voor alles zou worden veroordeeld”, zegt Rutger, docent Latijn en Grieks. Hij was ook al eens bij een zittingsdag op de bunker. “Ik vind het interessant te bedenken wat ik zelf als rechter zou doen. De advocaten hebben keihard gevochten om zijn onschuld te bewijzen en hadden me op een paar punten wel overtuigd.” Hij wil zijn leerlingen iets van het proces bijbrengen. “Ik zie dat ze wel gegrepen zijn door de romantisering van de criminaliteit en wil ze vooral leren: ga niet het criminele pad op.”

Een vrouw, die niet met haar naam genoemd wilde worden, zei Holleeder van vroeger te kennen uit de Jordaan. Ze noemde het vonnis “erg zwaar”. “Ik had niet verwacht dat hij zijn vriend Cor van Hout had laten vermoorden.”

Tijdens de tientallen zittingsdagen in de zaak was de publieke belangstelling groot, vooral op de dagen dat Holleeders zussen tegen hem getuigden.