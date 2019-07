Rechtbank doet uitspraak in zaak-Holleeder

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp doet de rechtbank donderdag uitspraak in het geruchtmakende proces tegen Willem Holleeder. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een levenslange gevangenisstraf tegen de 61-jarige Holleeder geëist, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor vijf liquidaties, in de periode 2003-2006. Ook zou Holleeder een misdaadbende hebben gevormd met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis.

Soerel kreeg al eerder levenslang, wegens zijn organiserende rol bij de moord op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Hillis werd vermoord in 2011.

Behalve de liquidaties van Houtman en Van der Bijl staat ook het uitlokken van de moorden op de criminelen Cor van Hout (2003) en John Mieremet (2005) op de aanklacht tegen Holleeder. Daarnaast houdt justitie hem verantwoordelijk voor de opdracht voor de moord op de malafide vastgoedhandelaar Willem Endstra (2004). Hetzelfde geldt voor de mislukte aanslag op het leven van Mieremet in 2002.

Holleeder zit sinds december 2014 in voorarrest voor de huidige zaak. Hij heeft alle beschuldigingen tegengesproken. Zijn advocaten hebben integrale vrijspraak bepleit, bij gebrek aan hard, onweerlegbaar bewijs. Het enorme dossier dat het OM tegen Holleeder heeft opgebouwd, bestaat voor het overgrote deel uit getuigenverklaringen, onder andere van zijn zussen Astrid en Sonja.

Het proces tegen Holleeder besloeg meer dan zestig zittingsdagen en kon vaak rekenen op grote publieke belangstelling. Donderdag is er geen plaats voor publiek in de bunker. Dat kan de uitspraak in het gewone gerechtsgebouw in Amsterdam volgen via een live-videoverbinding.