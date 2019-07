Steeds meer steden zien af van songfestival

Amsterdam is de vierde stad die afziet van de organisatie van het Eurovisiesongfestival van 2020. De stad heeft geen geschikte locatie kunnen vinden. Eerder maakten Leeuwarden, Den Haag en Breda al bekend niet langer kandidaat te zijn om het liedjesfestijn te huisvesten.

Leeuwarden liet half juni weten niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden die zijn opgesteld door de European Broadcasting Union (EBU). De hoogte van het plafond van het WTC Expo in de Friese hoofdstad bleek een probleem. Volgens de stad was het niet realistisch om de evenementenhal op korte termijn te verhogen.

Enkele dagen later volgde Den Haag. De stad organiseerde het festival in 1980 in het Nederlands Congresgebouw, maar het songfestival is nu veel groter en past niet meer in het huidige World Forum. De stad overwoog ook het ADO Den Haag-stadion en het Malieveld als locatie, maar ook dat bleek qua tijd en kosten niet haalbaar.

Breda was de derde stad die bekendmaakte niet langer mee te dingen, vanwege de “grote financiële risico’s die bij de organisatie van het evenement horen”. “Uit een nadere toelichting op de spelregels van dit bijzondere evenement lijkt het erop dat de totale garantie voor het aanzienlijke bedrag eenzijdig door de gemeente afgegeven moet worden. Dit is niet realistisch. Zeker omdat het event niet alleen promotie voor Breda, maar voor heel Nederland oplevert”, liet de wethouder evenementen van Breda maandag weten.

Er zijn nu nog vijf steden die het festival willen organiseren: Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Maastricht/Limburg. Zij kunnen nog tot 10 juli hun bidbooks inleveren. De definitieve keuze voor de gaststad wordt in augustus bekendgemaakt.