Zes verdachten aanslag Telegraaf blijven vast

Zes van de tien mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf vorige zomer, blijven in voorarrest zitten. Alle advocaten hadden donderdag verzocht om vrijlating, omdat er in hun ogen niet voldoende bewijs en gronden zijn om hun cliënt langer vast te houden. De rechtbank in Amsterdam besloot tijdens een eerste inleidende zitting dat verzoek in drie gevallen in te willigen. Een van de tien was al voorlopig vrij.

Acht verdachten waren op de zitting verschenen. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar en voornamelijk afkomstig uit Amsterdam. In april zijn ze aangehouden, toen hun vermeende betrokkenheid naar voren kwam in een groot onderzoek naar een criminele organisatie die snelle auto’s stal en die aan andere criminelen leverde. De bende wordt volgens het Openbaar Ministerie geleid door Bilal el H. – die niet aanwezig was – en Nabil D.

Het tweetal zou de vluchtauto en de kleine bestelauto hebben geregeld waarmee de pui van het Telegraafgebouw in Amsterdam werd geramd.