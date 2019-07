28 jaar cel en tbs voor doden Anne Faber

Het hof in Arnhem heeft Michael P. vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Dat is conform de eis van het OM en de uitspraak van de rechtbank in Utrecht vorig jaar.

Het hof sprak over de “gruwelijke en mensonterende” laatste minuten in het leven van Faber. “De manier waarop P. met haar is omgegaan geeft blijk van zijn kille en berekenende manier van handelen.” P. heeft op meerdere punten geen openheid van zaken willen geven. “De familie en nabestaanden moeten daarmee leven.”

Faber (25) verdween op 29 september 2017, tijdens een fietstocht in het gebied tussen Soest en Den Dolder. Haar lichaam werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. gevonden in een door hem gedolven graf, in de buurt van Zeewolde. De politie was veroordeeld zedendelinquent P. op het spoor gekomen via DNA op de jas van Faber, die tijdens de massale zoektocht na haar verdwijning werd gevonden. P. zat op het moment van zijn arrestatie het laatste deel van zijn straf uit.

De advocaten van P. hadden om strafvermindering gevraagd onder meer vanwege de hardhandige arrestatie van P., hij brak daarbij zijn schouder. Het hof ziet daar echter geen reden toe. De arrestatie was weliswaar hardhandig, maar dat was nodig omdat Faber mogelijk nog in leven was.

Volgens het hof is P. licht verminderd toerekeningsvatbaar, daarom zijn de feiten hem niet volledig toe te rekenen. Volgens deskundigen heeft hij borderline en een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

De dood van Faber was aanleiding om onder meer het resocialisatietraject – waar P. in zat na zijn gevangenisstraf voor een dubbele verkrachting in 2010 – tegen het licht te houden. Afgelopen maart publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een vernietigend rapport daarover. “Bij de geleidelijke terugkeer van P. in de samenleving na zijn gevangenisstraf voor een dubbele verkrachting in 2010, is totaal niet gekeken of zijn hernieuwde vrijheden een gevaar zouden opleveren voor de omgeving. Dat is slechts een van de lange rij aan fouten die door de hele keten is gemaakt”, luidde de conclusie.