Blok roept SGP’ers op misstanden te melden

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken roept SGP’ers die signalen ontvangen over verspilde subsidies door de partij hiervan melding te maken bij het ministerie.

Binnen de streng christelijke partij is ruzie ontstaan over onder andere de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) van de partij. Zij krijgt subsidie van Buitenlandse Zaken voor reizen van SGP’ers naar landen in Oost-Europa en Afrika, waar zij de democratie proberen te versterken.

Volgens De Telegraaf verkwist het VOE-bestuur subsidies en worden partijleden die kritiek uiten reizen ontzegd. De krant heeft het verder over intimidatie en geldverspilling met overbodige reisjes.

Blok heeft hier naar eigen zeggen geen melding van gekregen op zijn departement. “Ik roep personen op die deze signalen hebben ontvangen nadrukkelijk op contact te zoeken met Buitenlandse Zaken”, zegt de bewindsman. “Dat mag ook anoniem via onze website.” Volgens Blok is het belangrijk dat hij zicht krijgt op de problemen, zodat hij vanuit zijn ministerie kan helpen een oplossing te vinden.

De problemen bij de VOE hebben ertoe geleid dat een vertrouwenspersoon bij de SGP onderzoek heeft gedaan naar de onveilige werkomgeving die de stichting zou hebben veroorzaakt. De vertrouwenspersoon kwam met aanbevelingen. Het bestuur van de stichting moet nu naar een oplossing zoeken.

Een werknemer, die ook een geschil heeft over zijn contract, stapte naar de vertrouwenspersoon. Hij vraagt zich af of de bestuursleden wel recht hebben op hun plek en ook zouden er spanningen zijn tussen de VOE en andere partijgeledingen.

Volgens de SGP wordt de klacht op een zorgvuldige manier met hoor- en wederhoor behandeld. Het is daarom te vroeg om conclusies te trekken, laat partijvoorzitter Peter Zevenbergen weten.