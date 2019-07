Burgemeester: geen behoefte aan bezoek Wilders

De burgemeester van de Zeeuwse stad Terneuzen, Jan Lonink, heeft geen behoefte aan bezoek vanuit de landelijke politiek in zijn gemeente. Dat liet hij vrijdagavond weten in reactie op een tweet van Geert Wilders, die daarin zei dat hij Terneuzen wilde bezoeken wegens recente ongeregeldheden met jongeren in zwembad Koewacht.

Lokale media berichtten de afgelopen dagen dat jongeren overlast hebben veroorzaakt in het zwembad. Het zou gaan om Belgische jongeren van Marokkaanse komaf. Zij zouden meisjes hebben lastiggevallen en hebben gezorgd voor een dreigende sfeer.

In de tweet spreekt Wilders van “relmarokkanen” en zegt hij dat hij mensen in Terneuzen “een hart onder de riem wil steken”. Volgens Wilders heeft Lonink in een telefoontje gezegd niet op Wilders te zitten wachten. Ook zou de burgemeester hebben gezegd dat het probleem het “haatzaaien” van Wilders is.

Maar Lonink ontkent dat. De burgemeester zegt dat de situatie in Koewacht nu rustig is en dat bezoek uit de landelijke politiek de “verdeeldheid kan vergroten”. Lonink zegt Wilders zelf niet gesproken te hebben, maar enkel zijn woordvoerder. “Ik bespreek graag met Geert Wilders persoonlijk wat zijn beweegredenen zijn”, aldus Lonink.