KLM: helaas nog veel vragen over Schiphol

De KLM is blij dat haar thuisbasis Schiphol vanaf 2021 mag groeien, maar vindt dat nog veel onduidelijk is over de toekomstplannen. Zo wil de luchtvaartmaatschappij snel meer informatie over het tempo waarin het kabinet het maximaal toegestane aantal vliegbewegingen verhoogt.

Volgens KLM is groei na jaren van stilstand hard nodig, ook om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid. “Helaas zijn er nog wel veel vragen zoals over de precieze uitwerking en over de fasering van deze groei. Voor de bedrijfsvoering van KLM is het belangrijk deze helderheid nu ook snel te krijgen anders rollen we van de ene onzekerheid in de volgende”, stelt het bedrijf in een eerste reactie.