Korting op Fonds Podiumkunsten gaat door

De korting van 8,6 miljoen euro op het budget van het Fonds Podiumkunsten kan gewoon doorgaan. Een motie ertegen van de SP en de Partij voor de Dieren haalde het in de nacht van donderdag op vrijdag in de Tweede Kamer niet.

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven wil met geld schuiven ten bate van nieuwe makers, genres en publieksgroepen. Dat doel wil ze bereiken door genoemd bedrag van het Fonds over te hevelen naar de Basisinfrastructuur (BIS), het subsidiesysteem van het Rijk. Maar volgens de SP en de Partij voor de Dieren kan het Fonds het geld beter houden en zelf een centrale rol krijgen in het streven naar vernieuwing.

In theaterland ontstond er grote onrust over. Met name de gezelschappen Suburbia en Orkater zeiden bang te zijn voor hun toekomst, omdat ze meteen voorzagen straks niet bij de BIS, maar ook niet langer bij het Fonds te kunnen aankloppen.