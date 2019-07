Minister looft justitie na vonnis Holleeder

Politie en justitie hebben in de zaak-Holleeder uitmuntend werk geleverd, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. De rechtszaak, die uitliep op een levenslange gevangenisstraf voor de topcrimineel, toont aan “dat we een voortreffelijk Openbaar Ministerie en een uitstekende politie hebben”. De minister roemt het doorzettingsvermogen van zijn diensten.

Grapperhaus wil zich verder niet over het vonnis uitlaten, omdat hij zich als minister niet wil mengen in de rechtszaak. Die is nog niet afgelopen, omdat Holleeder in hoger beroep gaat. De minister “moet dat beroep niet gaan belasten”, vindt hij.

Wel prijst hij het “voortreffelijke recherchewerk” en “de enorme minutieuze voorbereiding van het OM”. Daaruit moeten burgers het vertrouwen putten “dat we op een zorgvuldige wijze en met doorzettingsvermogen aan de slag gaan met de bestrijding van de criminaliteit”, zegt Grapperhaus.