Opnieuw tbs voor oud-tbs’er na bedreiging ex

Een voormalige tbs’er uit Eindhoven is in hoger beroep veroordeeld tot zestien maanden celstraf en tbs met voorwaarden wegens het belagen van jonge meisjes, bedreiging, ontucht en het bezit van kinderporno. De 49-jarige Jack S. bedreigde zijn ex-vriendin en plaatste foto’s en teksten van haar 13-jarige dochter op sekswebsites, alsof ze zich aanbood voor seks.

S. is de man die de vader achter zich aan kreeg van een minderjarig meisje uit Helmond, dat hij belaagde en bij wie hij chocolade en bloemen neerlegde in de tuin. De ‘wraakvader’ werd vervolgd voor eigenrichting. Hij had S. opgewacht bij zijn huis en hem geslagen met een sneeuwschep, waardoor hij ernstig letsel opliep. De vader werd eind vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel wegens poging tot doodslag.

Het gerechtshof in Den Bosch vindt, anders dan de rechtbank, ook ontucht van S. bewezen met een 13-jarig meisje. De man deed zich voor als 17-jarige jongen en had haar verleid om naaktfoto’s te sturen. Ook al was er geen lichamelijk contact, het hof vindt dat er wel sprake was van relevante interactie.

Het hof legt een twee maanden hogere celstraf op dan de rechtbank eerder deed, maar koppelde dit keer geen dwangverpleging aan de tbs. Het hof volgt de mening van deskundigen die denken dat dwangverpleging waarschijnlijk niet het gewenste effect heeft, omdat de man moeizaam mee zal werken. Hij kreeg al eerder tbs opgelegd. Het hof verbond wel wat voorwaarden aan de tbs. Hij moet zich onder meer verplicht laten opnemen en behandelen in een kliniek. De slachtoffers moet hij in totaal 2600 euro betalen.