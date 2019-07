Schiphol positief over kabinetsbesluit

Schiphol reageert positief op de door het kabinet gekozen richting voor de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. “Er komt ruimte voor gematigde groei. Dat is belangrijk voor het netwerk. Tegelijk zal de geluidsbelasting afnemen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving”, zegt Schiphol-topman Dick Benschop.

Het kabinet kiest volgens hem op basis van het Regeerakkoord voor een nieuwe aanpak, waarbij het de lusten en lasten van luchtvaart beter met elkaar in balans wil brengen. “Dat vinden we positief”, aldus Benschop.

De luchthavenbaas denkt dat het zeker mogelijk is om groei gepaard te laten gaan met afnemende geluidsbelasting. “Dat zal Schiphol straks dan telkens moeten bewijzen”, benadrukt hij. “Als we het een jaar niet waarmaken dan hebben we een probleem daarna.”

Hoe alles precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Benschop wijst erop dat komende periode nog veel van het kabinetsbesluit nader moet worden uitgewerkt.

Bij Schiphol wordt volgens hem van alles gedaan om de luchtvaart verder te verduurzamen. Zo investeert het vliegveld onder meer in schonere brandstoffen. Een andere manier om overlast terug te dringen is luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om met hun schoonste en stilste vliegtuigen te vliegen. Ook is Schiphol in gesprek met omliggende gemeenten over aanvullende maatregelen om de hinder te beperken.