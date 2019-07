‘Verdachte Pinkpopdrama reed niet te hard’

De man die ervan wordt verdacht vorig jaar een plaatsgenoot te hebben doodgereden bij de uitgang van een Pinkpopcamping, heeft volgens zijn advocaat niet te hard gereden. Ook had de man geen alcohol of drugs in zijn bloed, stelt de advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) betwijfelt dat omdat pas uren na het ongeval een bloedtest van verdachte Danny S. kon worden afgenomen. Volgens de advocaat was S. in shock en in paniek naar huis gereden.

Vrijdag was een eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak bij de rechtbank in Maastricht. S. wordt er van verdacht in juni vorig jaar op de Mensheggerweg in Landgraaf om 04.00 uur een groep mensen hebben aangereden die het muziekfestival hadden bezocht. Deze mensen zaten op de weg. Een 35-jarige man uit Heerlen kwam om het leven, drie anderen raakten zwaargewond.

S. reed na het ongeval met zijn baas naar Amsterdam, waar hij moest werken. Daar meldde hij zich bij de politie. S. was vrijdag niet bij de zitting.

Zijn advocaat vraagt zich af waarom een agent die vlak voor het ongeval de groep op de weg passeerde, niet is opgetreden tegen de mensen die op de weg zaten. De rechtbank besloot deze agent een verslag te laten maken van wat hij vlak voor het ongeluk heeft gezien. Ook wordt een verkeerspsycholoog gevraagd een rapport op te stellen over de vraag waarom iemand doorrijdt na een ernstig ongeval. De advocaat van S. betwist dat het doorrijden na de fatale aanrijding strafbaar is. Zijn cliƫnt heeft zich namelijk binnen twaalf uur na het ongeval bij de politie gemeld. Maar volgens het OM heeft S. zich pas gemeld nadat in Nederland en Duitsland een grote zoekactie was gestart.

De politie heeft de mobiele telefoon van S. nog niet kunnen uitlezen, omdat de verdachte zijn pincode zegt te zijn vergeten. De telefoon hangt al geruime tijd aan een computer, die probeert de zescijferige pincode te kraken, bleek op de zitting. De rechtbank hield de zaak voor onbepaalde tijd aan.