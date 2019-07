Vierdaagse van start met 77 nationaliteiten

De 103e Vierdaagse gaat op 16 juli in Nijmegen van start met 77 nationaliteiten. Militaire deelnemers komen uit 33 verschillende landen. Onder de 47.000 ingeschreven deelnemers zijn 1500 jongeren die nog geen 16 jaar zijn. De oudste deelnemer is een 92-jarige inwoner van Deventer.

Volgens marsleider Henny Sackers is het precies 100 jaar geleden dat de eerste vrouw een Vierdaagsekruisje haalde. Zij bereikte toen de finish na vier dagen lopen te midden van 570 mannen. Vorig jaar haalden ruim 17.000 vrouwen de eindstreep en dit jaar hebben zich meer dan 20.000 loopsters ingeschreven.

De organisatie van de Vierdaagse krijgt veel klachten over de drukte bij start en finish en op de parcoursen. Dit jaar is daarom weer iets veranderd aan starttijden. Ook zijn finishbureaus in Nijmegen verplaatst naar schaduwrijke plekken waar meer ruimte is voor wachtrijen. “Dat was echt het laatste dat we konden doen voor meer wandelcomfort. Deelnemers weten van tevoren dat het druk en vol zal zijn”, stelt Sackers.

Druk is het ook in de Nijmeegse binnenstad tijdens de Vierdaagsefeesten, die volgende week zaterdag al beginnen. Ruim anderhalf miljoen mensen bezoeken die feesten. Onderzoek heeft aangetoond dat de feestgangers gemiddeld twintig jaar naar de Vierdaagsefeesten komen. De feesten zijn het grootste meerdaagse openluchtevenement van Europa.

De feesten worden voor de vijftigste keer georganiseerd. Er zijn meer dan veertig podia in Nijmegen met elk een eigen festival. Naast een speciaal kinderprogramma zijn er 1149 optredens door de week heen, aldus feestdirecteur Walter Hamers.