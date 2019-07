Brandweerman nagekeken bij brand Leiden

Bij een brand in een loods aan de Hoge Morsweg in Leiden is een brandweerman nagekeken door ambulancepersoneel. Uiteindelijk is de man met de schrik vrijgekomen en niet gewond geraakt. De brand in de loods was rond 03.00 uur geblust.

Tijdens het blussen stortte een deel van het gebouw in. De brandweerman stond daaronder en zag een blok beton op zich af komen, vertelt een woordvoerder van de brandweer Hollands-Midden. “Hij kon nog net op tijd aan de kant springen, maar de schrik zat er goed in. Daarom is hij voor de zekerheid ook nagekeken door ambulancepersoneel.”

De brandweer waarschuwt nog wel voor rookoverlast in de omgeving.